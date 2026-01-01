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Адриан Биньес
Adrián Biniez
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Персоны
Адриан Биньес
Адриан Биньес
Adrián Biniez
Дата рождения
28 августа 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Популярные фильмы
6.7
Гигант
(2009)
6.7
Пятый номер
(2014)
6.1
Волны
(2017)
Фильмография Адриан Биньес
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2024
2017
2014
2009
Все
4
Фильмы
4
Сценарист
4
Режиссер
3
6
Человек, который любил летающие тарелки
El hombre que amaba los platos voladores
комедия, драма
2024, Аргентина
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6.1
Волны
Las olas
драма
2017, Уругвай / Аргентина
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6.7
Пятый номер
El 5 de talleres
драма, комедия
2014, Уругвай / Аргентина / Россия / Германия / Франция
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6.7
Гигант
Gigante
драма, комедия
2009, Германия / Испания / Аргентина / Уругвай
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