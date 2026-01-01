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Адриан Биньес Adrián Biniez
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Адриан Биньес

Adrián Biniez

Дата рождения
28 августа 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер

Популярные фильмы

Гигант 6.7
Гигант (2009)
Пятый номер 6.7
Пятый номер (2014)
Волны 6.1
Волны (2017)

Фильмография Адриан Биньес

Жанр
Год
Человек, который любил летающие тарелки 6
Человек, который любил летающие тарелки El hombre que amaba los platos voladores
комедия, драма 2024, Аргентина
Смотреть трейлер
Волны 6.1
Волны Las olas
драма 2017, Уругвай / Аргентина
Пятый номер 6.7
Пятый номер El 5 de talleres
драма, комедия 2014, Уругвай / Аргентина / Россия / Германия / Франция
Смотреть трейлер
Гигант 6.7
Гигант Gigante
драма, комедия 2009, Германия / Испания / Аргентина / Уругвай
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