Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Адриан Биньес
Награды
Награды и номинации Адриан Биньес
Adrián Biniez
О персоне
Награды
Награды и номинации Адриан Биньес
Венецианский кинофестиваль 2014
Venice Days Award
Номинант
Берлинале 2009
Гран-при жюри
Победитель
Лучший дебютный фильм
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026
Дырявые и носки-одиночки больше не летят в мусорку: 7 способов использовать их ещё раз — это гениально
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»
«Будет и кофа, будет и какава с чаем», но сначала — тест: угадайте 6 фильмов по сценам с чашечкой бодрящего напитка
Экранизацию этой книги считали невозможной — в Голливуде рискнули на $102 000 000: получилось самое «грандиозное» зрелище XXI века
«Три тысячи чертей! И один тест в довесок»: проверим вас на знание фактов о «Гусарской балладе»
Родились не в СССР – вряд ли пройдете тест: на 7 вопросах по «Джентльменам удачи» споткнутся даже те, кто знает их наизусть
Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию
«Моя душа рыдает второй день» после сериала-катастрофы с Фармигой и 7,7 на IMDb: от финала «остался в тихом ужасе»
31 000 000 просмотров всего за 4 дня: боевик про темнокожих Бонни и Клайда разорвал топы Netflix по всему миру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить