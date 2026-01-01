Menu
Adrián Biniez
Adrián Biniez
Date of Birth
28 August 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Writer, Director, Actor
Popular Films
6.7
Giant
(2009)
6.7
El Cinco
(2014)
6.1
Las olas
(2017)
Filmography
3
6
The Man Who Loved UFOs
El hombre que amaba los platos voladores
Comedy, Drama
2024, Argentina
Watch trailer
6.1
Las olas
Las olas
Drama
2017, Uruguay / Argentina
6.7
El Cinco
El 5 de talleres
Drama, Comedy
2014, Uruguay / Argentina / Russia / Germany / France
Watch trailer
6.7
Giant
Gigante
Drama, Comedy
2009, Germany / Spain / Argentina / Uruguay
Watch trailer
