Adrián Biniez

Date of Birth
28 August 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Writer, Director, Actor

Popular Films

Giant 6.7
Giant (2009)
El Cinco 6.7
El Cinco (2014)
Las olas 6.1
Las olas (2017)

Filmography

Genre
Year
The Man Who Loved UFOs 6
The Man Who Loved UFOs El hombre que amaba los platos voladores
Comedy, Drama 2024, Argentina
Las olas 6.1
Las olas Las olas
Drama 2017, Uruguay / Argentina
El Cinco 6.7
El Cinco El 5 de talleres
Drama, Comedy 2014, Uruguay / Argentina / Russia / Germany / France
Giant 6.7
Giant Gigante
Drama, Comedy 2009, Germany / Spain / Argentina / Uruguay
