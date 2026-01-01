Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Адисорн Тресирикасем
Adisorn Trisirikasem
Киноафиша
Персоны
Адисорн Тресирикасем
Адисорн Тресирикасем
Adisorn Trisirikasem
Дата рождения
2 ноября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.4
Встретимся в метро
(2009)
Фильмография Адисорн Тресирикасем
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
7.4
Встретимся в метро
BTS: Bangkok Traffic (Love) Story
мелодрама, комедия
2009, Таиланд
