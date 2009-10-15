Встретимся в метро

, 2009
BTS: Bangkok Traffic (Love) Story
Таиланд / мелодрама, комедия / 18+
О фильме

Тридцатилетняя красавица Мэй Лай напивается на свадьбе лучшей подруги. Она сеет разрушение, заваливается спать на ложе новобрачных и в итоге среди ночи садится все еще нетрезвая за руль и отправляется домой. По дороге она слегка въезжает в стену и снайперски, почти как Золушка туфелькой, попадает оторванным боковым зеркалом в симпатичного инженера по имени Лун. На месте происшествия глупо продолжать романтическое знакомство, и девушка уезжает домой. Потом, после серии случайных встреч с инженером в надземном метро, она все же влюбляется в Луна и пытается познакомиться с ним поближе. Беда Мэй Лай в том, что раньше, пока все ее подруги не повыскакивали замуж, и ей было с кем выпить, она и не думала о мужчинах. Теперь ей, тридцатилетней красавице, нужно срочно учиться как себя вести с противоположенным полом. Для этого она внимательно смотрит по телевизору мыльную оперу и слушает советы восемнадцатилетней соседки Плерн, которую инженер Лун тоже интересует.

В ролях

Сирин Хоруан
Тирадет Вонпуапан
Унсумалин Сирапатсакмета
Панисара Пимпру
Piyakarn Butprasert
Режиссер Адисорн Тресирикасем, Ping Adisorn Trisirikasem
Сценарист Benjamaporn Srabua, Навапол Тамронграттанарит, Адисорн Тресирикасем, Ping Adisorn Trisirikasem
Детали фильма

Страна Таиланд
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 15 октября 2009
7 апреля 2010 Индонезия
29 июля 2010 Сингапур
15 октября 2009 Таиланд
Сборы в мире $4 427 719
Производство GMM Tai Hub (GTH)
Rot fai faa... Maha na ter, Bangkok Traffic (Love) Story, BTS - Bangkok Traffic (Love) Story, Встретимся в метро, 下一站，说爱你

7.4
7.1 IMDb
