Тридцатилетняя красавица Мэй Лай напивается на свадьбе лучшей подруги. Она сеет разрушение, заваливается спать на ложе новобрачных и в итоге среди ночи садится все еще нетрезвая за руль и отправляется домой. По дороге она слегка въезжает в стену и снайперски, почти как Золушка туфелькой, попадает оторванным боковым зеркалом в симпатичного инженера по имени Лун. На месте происшествия глупо продолжать романтическое знакомство, и девушка уезжает домой. Потом, после серии случайных встреч с инженером в надземном метро, она все же влюбляется в Луна и пытается познакомиться с ним поближе. Беда Мэй Лай в том, что раньше, пока все ее подруги не повыскакивали замуж, и ей было с кем выпить, она и не думала о мужчинах. Теперь ей, тридцатилетней красавице, нужно срочно учиться как себя вести с противоположенным полом. Для этого она внимательно смотрит по телевизору мыльную оперу и слушает советы восемнадцатилетней соседки Плерн, которую инженер Лун тоже интересует.

