О персоне
Фильмография
Награды
Марко Ризи
Marco Risi
Персоны
Персоны
Марко Ризи
Марко Ризи
Marco Risi
Дата рождения
4 июня 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.2
Фортапаш
(2009)
6.8
Хамам: турецкая баня
(1997)
6.1
Дорогой папа
(1979)
Фильмография Марко Ризи
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2018
2009
1998
1997
1979
Все
5
Фильмы
5
Режиссер
3
Сценарист
3
Продюсер
2
4.6
Рождество на 5 звезд
Natale a 5 stelle
комедия
2018, Италия
7.2
Фортапаш
Fortapasc
драма
2009, Италия
5.3
Праздника не будет
Ultimo capodanno, L'
драма
1998, Италия
6.8
Хамам: турецкая баня
Hamam: el bagno turco
драма
1997, Италия / Турция / Испания
6.1
Дорогой папа
Caro papà
драма
1979, Франция / Италия / Канада
