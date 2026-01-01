Оповещения от Киноафиши
Марко Ризи Marco Risi
Киноафиша Персоны Марко Ризи

Марко Ризи

Marco Risi

Дата рождения
4 июня 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

Фортапаш 7.2
Фортапаш (2009)
Хамам: турецкая баня 6.8
Хамам: турецкая баня (1997)
Дорогой папа 6.1
Дорогой папа (1979)

Фильмография Марко Ризи

Жанр
Год
Рождество на 5 звезд 4.6
Рождество на 5 звезд Natale a 5 stelle
комедия 2018, Италия
Фортапаш 7.2
Фортапаш Fortapasc
драма 2009, Италия
Праздника не будет 5.3
Праздника не будет Ultimo capodanno, L'
драма 1998, Италия
Хамам: турецкая баня 6.8
Хамам: турецкая баня Hamam: el bagno turco
драма 1997, Италия / Турция / Испания
Дорогой папа 6.1
Дорогой папа Caro papà
драма 1979, Франция / Италия / Канада
