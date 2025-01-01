Меню
Брайан Хелгеленд Награды

Награды и номинации Брайана Хелгеленда

Brian Helgeland
Награды и номинации Брайана Хелгеленда
Оскар 1998 Оскар 1998
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Оскар 2004 Оскар 2004
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2004 Золотой глобус 2004
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотая малина 1998 Золотая малина 1998
Худший сценарий
Победитель
