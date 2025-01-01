Меню
Брайан Хелгеленд
Награды
Награды и номинации Брайана Хелгеленда
Brian Helgeland
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Брайана Хелгеленда
Оскар 1998
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Оскар 2004
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотая малина 1998
Худший сценарий
Победитель
