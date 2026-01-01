Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джеффри Катценберг
Награды
Награды и номинации Джеффри Катценберг
Jeffrey Katzenberg
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джеффри Катценберг
Оскар 2013
Jean Hersholt Humanitarian Award
Победитель
Оскар 2003
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best Feature Film
Победитель
Best Feature Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший фильм
Номинант
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
$100 000 000 бюджета и обещание выдать зрелище в духе «Марсианина» — но новый фильм Ридли Скотта все же провалился
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить