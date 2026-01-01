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Награды и номинации Джеффри Катценберг

Jeffrey Katzenberg
Награды и номинации Джеффри Катценберг
Оскар 2013 Оскар 2013
Jean Hersholt Humanitarian Award
Победитель
Оскар 2003 Оскар 2003
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best Feature Film
Победитель
Best Feature Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший фильм
Номинант
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