Герой комедийно-драматического сериала «Полюби меня» – не очень молодой и не самый успешный парень по имени Джош. Привычная жизнь буквально рушится у него на глазах, когда его бросает девушка. Напоследок она заявляет Джошу, что он – скрытый гомосексуалист. Как ни странно, эта мысль не удивляет, а заинтересовывает мужчину. Тем более в него очень вовремя влюбляется довольно симпатичный паренек. Но Джош не может с головой отдаться новому романтическому опыту, ведь он должен присматривать за психически нездоровой матерью.