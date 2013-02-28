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Постер сериала Полюби меня
Постер сериала Полюби меня
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Полюби меня

Полюби меня (2013 - 2016)

Please Like Me 18+
Год выпуска 2013
Страна Австралия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 29 минут
Продолжительность сериала 15 часов 28 минут

О чем сериал

Герой комедийно-драматического сериала «Полюби меня» – не очень молодой и не самый успешный парень по имени Джош. Привычная жизнь буквально рушится у него на глазах, когда его бросает девушка. Напоследок она заявляет Джошу, что он – скрытый гомосексуалист. Как ни странно, эта мысль не удивляет, а заинтересовывает мужчину. Тем более в него очень вовремя влюбляется довольно симпатичный паренек. Но Джош не может с головой отдаться новому романтическому опыту, ведь он должен присматривать за психически нездоровой матерью.

В ролях
В ролях
Дэвид Робертс
Дэвид Робертс
Кэйтлин Стэйси
Кэйтлин Стэйси
Эмили Барклай
Эмили Барклай
Джош Томас
Джош Томас
Дебра Лоуренс
Томас Уорд
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Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Полюби меня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 6 эпизодов
 
Полюби меня - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 10 эпизодов
 
Полюби меня - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 10 эпизодов
 
Полюби меня - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 6 эпизодов
 
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