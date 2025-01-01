Меню
Персоны
Такаси Миике
Награды
Награды и номинации Такаси Миике
Takashi Miike
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Такаси Миике
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Премия AFCAE
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Лучший фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Гран При
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Гран При
Номинант
