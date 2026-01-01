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Фильмография
Михель Ромейн
Michiel Romeyn
Киноафиша
Персоны
Михель Ромейн
Михель Ромейн
Michiel Romeyn
Дата рождения
19 января 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Амстердам, Нидерланды
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.2
Нереальная любовь
(2007)
Фильмография Михель Ромейн
6.2
Нереальная любовь
Alles is liefde
мелодрама, комедия
2007, Нидерланды
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