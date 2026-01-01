Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Ёсико Мита
Yoshiko Mita
Киноафиша
Персоны
Ёсико Мита
Ёсико Мита
Yoshiko Mita
Дата рождения
8 октября 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Осака, Япония
Рост
158 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Душа, проснись!
(2007)
7.2
Молчание
(1971)
Фильмография Ёсико Мита
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2007
1971
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.8
Душа, проснись!
Tamamoe!
драма
2007, Япония
7.2
Молчание
Chinmoku
драма
1971, Япония
