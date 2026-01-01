Оповещения от Киноафиши
«Кутюр»
1
О персоне
Фильмография
Алека Катсели
Aleka Katseli
Алека Катсели
Алека Катсели
Aleka Katseli
Дата рождения
19 октября 1917
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
11 сентября 1994
Место рождения
Афины, Греция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.5
Электра
(1962)
7.3
Никогда в воскресенье
(1960)
Фильмография Алека Катсели
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1962
1960
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.5
Электра
Ilektra
драма
1962, США / Греция
7.3
Никогда в воскресенье
Pote tin Kyriaki
комедия, драма, мелодрама
1960, Греция
