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Фильмография
Морис Майо
Maurice Maillot
Киноафиша
Персоны
Морис Майо
Морис Майо
Maurice Maillot
Дата рождения
18 сентября 1906
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
8 февраля 1968
Место рождения
Ретель, Франция
Актерское амплуа
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.2
Завещание доктора Мабузе
(1933)
Фильмография Морис Майо
8.2
Завещание доктора Мабузе
Le testament du Dr. Mabuse
мистика, криминал, ужасы
1933, Германия
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