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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Моник Роллан
Monique Rolland
Киноафиша
Персоны
Моник Роллан
Моник Роллан
Monique Rolland
Дата рождения
17 декабря 1913
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
27 сентября 1999
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.2
Завещание доктора Мабузе
(1933)
6.0
Конец света
(1931)
Фильмография Моник Роллан
8.2
Завещание доктора Мабузе
Le testament du Dr. Mabuse
мистика, криминал, ужасы
1933, Германия
6
Конец света
La fin du monde
драма, фантастика
1931, Франция
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