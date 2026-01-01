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Крыстё Лафазанов
Krustyo Lafazanov
Киноафиша
Персоны
Крыстё Лафазанов
Крыстё Лафазанов
Krustyo Lafazanov
Дата рождения
18 июля 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Варна, Болгария
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.7
Не закрывай глаза
(2025)
6.2
Летите на Росинанте
(2007)
Фильмография Крыстё Лафазанов
8.7
Не закрывай глаза
Don't close your eyes
драма
2025, Болгария
6.2
Летите на Росинанте
Letete s Rossinant
комедия
2007, Болгария / Сербия / Австрия
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