Сериал «Девочки с амбициями» – это норвежская драма о трех близких подругах из Осло, которые пытаются покорить большой город и достичь личного счастья. Элиза давно живет в Америке, но ей приходится вернуться в родную страну, чтобы продлить визу. Там она встречает старых знакомых Алекс и Ненне. Одна как раз пытается устроиться в труппу городского театра, а вторая знакомится с издателем и на шаг приближается к своей давней мечте – стать писательницей. Девушки сближаются и начинают поддерживать друг друга на этом непростом пути.