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Постер сериала Девочки с амбициями
Постер сериала Девочки с амбициями
Постер сериала Девочки с амбициями
Постер сериала Девочки с амбициями
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Девочки с амбициями

Девочки с амбициями (2015 - 2018)

Unge Lovende 18+
Год выпуска 2015
Страна Норвегия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NRK1
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Девочки с амбициями» – это норвежская драма о трех близких подругах из Осло, которые пытаются покорить большой город и достичь личного счастья. Элиза давно живет в Америке, но ей приходится вернуться в родную страну, чтобы продлить визу. Там она встречает старых знакомых Алекс и Ненне. Одна как раз пытается устроиться в труппу городского театра, а вторая знакомится с издателем и на шаг приближается к своей давней мечте – стать писательницей. Девушки сближаются и начинают поддерживать друг друга на этом непростом пути.

В ролях
В ролях
Якоб Офтебро
Якоб Офтебро
Кристин Джесс Родин
Херберт Нордрам
Херберт Нордрам
Андерс Т. Андерсен
Сири Сельесет
Джине Корнелия Педерсен
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Девочки с амбициями - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 6 эпизодов
 
Девочки с амбициями - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 6 эпизодов
 
Девочки с амбициями - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 6 эпизодов
 
Девочки с амбициями - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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