«Приручить дракона»: Рецензия Киноафиши

Девочка, живущая в пустых домах, случайно обнаруживает в одном из них запертого в клетке дракона. Мифическое существо забралось в подвал и попало в ловушку, из которой не может выбраться. Между ними постепенно зарождается дружба: девочка приносит дракону поесть, а маленький монстр, выбравшись из клетки, укрывается в гараже.

В доме никого нет, жильцы уехали на праздники — в Норвегии, где происходят события, вот-вот наступит Рождество. Мальчик, живущий по соседству, одержим интернет-популярностью. Он ведет блог, который почти никто не смотрит. Больше всего его печалит отсутствие лайков, о котором он неустанно говорит родителям. Но мама и папа не обращают на проблемы сына должного внимания.

«Приручить дракона» — типичная подростковая сказка с массой условностей. Авторы хотят представить радужный фантастический мир, но вместе с тем не забывают и про реализм происходящего. Например, парень вынужден терпеть буллинг со стороны однокашников — у него нет друзей, он держится особняком.

Приручить дракона

У девочки, в свою очередь, есть жуткая тайна. Оказывается, у нее нет дома. Ее семья бежала в Норвегию из безымянной страны, в которой началась война. Ее мама, папа и брат пропали без вести. Лишь ей удалось пересечь границу. Но девушку поместили в центр временного содержания, где она также подвергалась буллингу — мир беженцев, кажется, похож на жестокую вселенную подростков.

Вместе две противоположности, пережившие схожие жизненные обстоятельства, конечно, столкнутся. Недоверие плавно перетечет во взаимопомощь, но былые обиды никуда не денутся. Парень, познакомившись с драконом, захочет непременно показать его на своем канале в YouTube — ведь драконы в этой вселенной мифические существа, прилетающие в мир людей через портал. Девочка же, напротив, сопротивляется этой идее, говоря, что на драконов ведется охота.

«Приручить дракона» выглядит крайне наивно. Но ругать фильм за это не хочется. С одной стороны, авторы не заигрывают с серьезным посылом, а сразу следуют правилам подросткового фэнтези. Если зритель готов знакомиться с этой вселенной, наполненной условностями и допущениями, проблем во время просмотра не возникнет. Если же вы надеетесь обнаружить скрытый смысл и суровый реализм в кадре, это кино стоит пропустить.

Приручить дракона

По случайности дракон все же попадает в видеоблог главного героя. Через некоторое время он становится сверхпопулярен, из-за чего дружба трещит по швам. Трое оказываются в одной лодке против воли — теперь они вынуждены бежать от полиции, от родителей, от службы по контролю за сверхъестественными существами. Кажется, весь мир против них — привычная мысль, застревающая в подростковых умах любого поколения.

«Приручить дракона» — добродушная и яркая сказка о дружбе и взаимопомощи. Авторы обращаются к фэнтезийной основе, чтобы поговорить о насущных проблемах, с которыми сталкиваются подростки: буллинг, непонимание, чувство аутсайдерства, жажда внимания. Через сказочную историю зрителю все же преподносят темы, с которыми он непременно сталкивался или столкнется и после финальных титров.