Персоны
Орен Муверман
Награды
Награды и номинации Орена Мувермана
Oren Moverman
Оскар 2010
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Television Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2014
Специальные представления
Победитель
Берлинале 2009
Лучший сценарий
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2017
Лучший фильм
Номинант
