То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают

100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался

Сняты в России, а эмоций больше, чем от Netflix: 5 сериалов, которые смотрят без остановки — рейтинги говорят сами за себя

Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)

«Нам показалось правильным»: в 5-м сезоне «Очень странных дел» раскроют 2 главные загадки сериала – ответы наконец «замкнут круг»

Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись

«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм

HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге

Ганнибал-каннибал в список не попал: на Западе выбрали лучшие хорроры в истории, и ни один фильм 21 в топ-10 не фигурирует

Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами