Алис Винокур
Награды
Награды и номинации Алис Винокур
Alice Winocour
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Алис Винокур
Каннский кинофестиваль 2015
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2019
Премия "Платформа" - почетный знак
Победитель
Премия "Платформа"
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2012
Премия "Открытие"
Номинант
