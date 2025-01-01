Меню
Киноафиша Персоны Алис Винокур Награды

Награды и номинации Алис Винокур

Alice Winocour
Награды и номинации Алис Винокур
Каннский кинофестиваль 2015 Каннский кинофестиваль 2015
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012 Каннский кинофестиваль 2012
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005 Каннский кинофестиваль 2005
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2019 Кинофестиваль в Торонто 2019
Премия "Платформа" - почетный знак
Победитель
Премия "Платформа"
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2012 Кинофестиваль в Торонто 2012
Премия "Открытие"
Номинант
