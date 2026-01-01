Оповещения от Киноафиши
«Мой друг»

О персоне
Фильмография
Мики Дэниелс
Mickey Daniels
Киноафиша
Персоны
Мики Дэниелс
Мики Дэниелс
Mickey Daniels
Дата рождения
11 октября 1914
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
20 августа 1970
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
8.1
Застенчивый
(1924)
7.8
Пилигрим
(1923)
7.1
Доктор Джек
(1922)
Фильмография Мики Дэниелс
Жанр
Все
Вестерн
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
1924
1923
1922
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
8.1
Застенчивый
Girl Shy
семейный, мелодрама, комедия
1924, США
6.1
Воинственные скворцы
Battling Orioles
комедия
1924, США
7.8
Пилигрим
The Pilgrim
комедия, вестерн
1923, США
7.1
Доктор Джек
Dr. Jack
комедия
1922, США
