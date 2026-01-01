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Фильмография
Ноа Янг
Noah Young
Киноафиша
Персоны
Ноа Янг
Ноа Янг
Noah Young
Дата рождения
2 февраля 1887
Возраст
71 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
18 апреля 1958
Место рождения
North Park, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.3
Наконец в безопасности
(1923)
7.1
Безумное кино
(1932)
Билеты
6.2
Воинственные скворцы
(1924)
Фильмография Ноа Янг
7.1
Безумное кино
Movie Crazy
комедия, семейный, мелодрама
1932, США
Билеты
6.2
Воинственные скворцы
Battling Orioles
комедия
1924, США
8.3
Наконец в безопасности
Safety Last!
мелодрама, комедия, семейный
1923, США
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