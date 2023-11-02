Все женщины считали стервой: за что в СССР ненавидели звезду фильма «Тени исчезают в полдень»

Телевизионная сага «Тени исчезают в полдень» стала настоящим хитом после премьеры первой серии. Зрители не отрываясь следили за захватывающей историей. И если одни артисты после сериала стали настоящими звездами, то другие столкнулись с критикой публики.

Так, поклонники совсем не оценили поступки Степаниды, роль которой исполняла Элеонора Шашкова. По их мнению, героиня ведет себя непорядочно, так что ее смело можно назвать одним из самых неприятных героев сериала.

Негативное отношение сказывалось и на самой артистке. Шашкову зрители осуждали, а на встречах с артисткой не стеснялись высказывать свое мнение.

«У нас была встреча со зрителями на одном из заводов. Когда я вошла в зал и шла к сцене, все женщины шептались за спиной и называли меня стервой. Я расстроилась и не хотела подходить к микрофону», — признавалась звезда сцены.

Ситуация изменилась только через несколько лет. Телесага перестала выходить на экраны, а зрители забыли о скандальной роли Шашковой.