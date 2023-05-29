Зрители в шоке: этого персонажа в сериале «Семнадцать мгновений весны» быть не должно
Все благодаря талантливому актеру.
Представители поколения более молодых зрителей вряд ли смотрели культовые советские фильмы. Однако есть сцены, которые знакомы абсолютно каждому человеку. Легендарный момент встречи Штирлица со своей женой в кафе можно смело отнести к этому числу.
Но изначально этого напряженного эпизода не было в сюжете. Более того, сценарий многосерийной драмы не предполагал даже наличия у разведчика любящей супруги. Героиню добавили лишь после совета Тихонова. Он узнал от знакомого, что агентам порой позволяли встречаться со своими вторыми половинками. Актер рассказал об этом факте режиссеру, и вместе они согласились, что такой поворот добавит картине еще больше драматизма.
На роль жены Штирлица выбрали Элеонору Шашкову. Актриса долго не могла вжиться в роль, но, увидев перед собой Тихонова в образе разведчика, она быстро поняла свою задачу и точно сыграла все эмоции.