Тихонов не знал: жена Штирлица оказалась шпионом в реальной жизни

Элеонора Шашкова добилась популярности в СССР необычным способом. Актрисе практически не доставались главные роли. Однако ей удалось создать целую галерею ценных женских кинообразов в эпизодах, иногда даже без слов. В памяти зрителей она осталась женой Штирлица.

Более того, за свою карьеру Шашкова несколько раз перевоплощалась на экране в супруг разведчиков. Подобный персонаж достался ей в «Ошибке резидента» и «Судьбе резидента». Причем ее работой остались довольны не только критики, но и даже эксперты Службы внешней разведки.

Это неудивительно, ведь в прошлом Шашковой хранилась особенная тайна, о которой не знали ее коллеги, в том числе и сам Вячеслав Тихонов. Все дело в том, что в юности будущая актриса трудилась в отделе разведки.

Там она занималась делопроизводством и стенографией. Через Шашкову проходило немало секретной информации, поэтому ей пришлось давать подписку о неразглашении. Однако в итоге интерес к творчеству стал таким сильным, что «шпионка» бросила работу и уехала поступать в театральное училище, как пишет Дзен-канал «Прикосновения».