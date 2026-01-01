Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Айвор Кэнтс
Ivar Kants
Персоны
Персоны
Айвор Кэнтс
Айвор Кэнтс
Ivar Kants
Дата рождения
19 июля 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.5
Водопроводчик
(1979)
Фильмография Айвор Кэнтс
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Год
Все
1979
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.5
Водопроводчик
The Plumber
ужасы, триллер
1979, Австралия
