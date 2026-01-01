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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Леон Арвель
Léon Arvel
Киноафиша
Персоны
Леон Арвель
Леон Арвель
Léon Arvel
Дата рождения
29 апреля 1873
Возраст
83 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
26 июня 1956
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Дэвид Голдер
(1931)
6.8
Новые господа
(1929)
Фильмография Леон Арвель
7
Дэвид Голдер
David Golder
драма
1931, Франция
6.8
Новые господа
Les Nouveaux messieurs
комедия
1929, Франция
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