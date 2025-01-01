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Новые господа
Новые господа
Les Nouveaux messieurs
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
Франция
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
1929
Премьера в мире
20 ноября 1929
Дата выхода
1 января 1931
СССР
20 ноября 1929
Франция
Производство
Films Albatros, Sequana Films
Другие названия
Les nouveaux messieurs, Nova gospoda, A miniszter ur, De nya herrarna, De nye herrer, Die neuen Herren, Nowi panowie, Os Novos Senhores, The New Gentlemen, The Temporary Gentleman, Настоящие господа, Новые господа
Режиссер
Жак Фейдер
В ролях
Леон Арвель
Гюстав Хэмилтон
Альбер Прежан
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
12
голосов
6.7
IMDb
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