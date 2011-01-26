Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марио Скассипа
Mario Scaccia
Киноафиша
Персоны
Марио Скассипа
Марио Скассипа
Mario Scaccia
Дата рождения
26 декабря 1919
Возраст
91 год
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
26 января 2011
Место рождения
Рим, Италия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.1
Собственность уже больше не кража
(1973)
6.8
Жаль, что ты каналья
(1954)
6.4
Большое варево
(1977)
Фильмография Марио Скассипа
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
1977
1973
1954
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.4
Большое варево
Gran bollito
триллер, ужасы, драма
1977, Италия
7.1
Собственность уже больше не кража
La Proprietà non è più un furto
комедия
1973, Франция / Италия
6.8
Жаль, что ты каналья
Peccato che sia una canaglia
комедия, мелодрама
1954, Италия
6
A Slice of Life
Tempi nostri - Zibaldone n. 2
комедия
1954, Франция / Италия
