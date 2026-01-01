Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Андриевский
Aleksandr Andriyevsky
Киноафиша
Персоны
Александр Андриевский
Александр Андриевский
Aleksandr Andriyevsky
Дата рождения
11 февраля 1899
Возраст
84 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
4 сентября 1983
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.6
Робинзон Крузо
(1947)
6.6
Гибель сенсации
(1935)
Фильмография Александр Андриевский
Жанр
Все
Драма
Приключения
Фантастика
Год
Все
1947
1935
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
1
Режиссер
2
6.6
Робинзон Крузо
Robinzon Kruzo
приключения, драма
1947, СССР
6.6
Гибель сенсации
Gibel sensatsii
фантастика
1935, СССР
