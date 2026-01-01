Оповещения от Киноафиши
Александр Андриевский Aleksandr Andriyevsky
Александр Андриевский

Aleksandr Andriyevsky

Дата рождения
11 февраля 1899
Возраст
84 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
4 сентября 1983
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Робинзон Крузо 6.6
Робинзон Крузо (1947)
Гибель сенсации 6.6
Гибель сенсации (1935)

Фильмография Александр Андриевский

Жанр
Год
Робинзон Крузо 6.6
Робинзон Крузо Robinzon Kruzo
приключения, драма 1947, СССР
Гибель сенсации 6.6
Гибель сенсации Gibel sensatsii
фантастика 1935, СССР
