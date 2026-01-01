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Фильмография
Ник де Руи
Nick De Ruiz
Киноафиша
Персоны
Ник де Руи
Ник де Руи
Nick De Ruiz
Дата рождения
24 февраля 1871
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
21 июня 1959
Место рождения
Санта-Барбара, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.8
Неизвестный
(1927)
6.1
Банджо на моём колене
(1936)
6.1
Запретный рай
(1924)
Фильмография Ник де Руи
6.1
Банджо на моём колене
Banjo on My Knee
комедия, драма, мелодрама
1936, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.8
Неизвестный
The Unknown
мелодрама, ужасы, драма
1927, США
6.1
Запретный рай
Forbidden Paradise
комедия
1924, США
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