Персоны
Джоан Коллинз
Награды
Награды и номинации Джоан Коллинз
Joan Collins
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Джоан Коллинз
Золотой глобус 1983
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1987
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Золотая малина 2001
Худшая женская роль второго плана
Номинант
