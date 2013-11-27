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6.2
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Фильмы
The Darkside
6.2
The Darkside
, 2013
The Darkside
Австралия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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6.2
В ролях
Брайан Браун
Джек Чарльз
Брендан Коуэлл
Hakeem Davey
Саша Хорлер
Клаудия Карван
Миа Мэдден
Дебора Мэйлман
Pamela
Lynette Narkle
David Page
Режиссер
Уорвик Торнтон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2013
Премьера в мире
27 ноября 2013
Дата выхода
27 ноября 2013
Австралия
Производство
Scarlett Pictures
Другие названия
The Darkside, Warwick Thornton's The Darkside
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
13
голосов
5.8
IMDb
Отзывы о фильме
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