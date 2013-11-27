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Постер фильма The Darkside
6.2
Киноафиша Фильмы The Darkside
6.2

The Darkside

, 2013
The Darkside
Австралия / документальный / 18+
Постер фильма The Darkside
6.2

В ролях

Брайан Браун
Брайан Браун
Джек Чарльз
Брендан Коуэлл
Hakeem Davey
Саша Хорлер
Клаудия Карван
Клаудия Карван
Миа Мэдден
Дебора Мэйлман
Дебора Мэйлман
Pamela
Lynette Narkle
David Page
Режиссер Уорвик Торнтон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 27 ноября 2013
Дата выхода
27 ноября 2013 Австралия
Производство Scarlett Pictures
Другие названия
The Darkside, Warwick Thornton's The Darkside

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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