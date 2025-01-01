Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Легенда Серебряного озера
1 постер
Киноафиша Фильмы Легенда Серебряного озера

Легенда Серебряного озера

Legenda Serebryanogo ozera 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Во время очередной веселой автомобильной прогулки искусствовед Фарид, решив позабавить своих друзей, ослепил прохожего фарами. Но случилось неожиданное: прохожий упал и остался лежать без движения. Друзья поспешили уехать, а на следующий день решили на время исчезнуть из города. Фарид нашел убежище у старой приятельницы, художницы по коврам Саиды. Ее дочь Лейла, воспитанная и доверчивая девушка, рассказала Фариду легенду о Серебряном озере, по глади которого легко может пройти каждый честный человек. Вернувшись в город, Фарид не смог войти в привычный ритм своей жизни. Когда он узнал, что человек, из-за которого он бежал из города, жив, то поехал назад, к Серебряному озеру.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 2 мая 1984
Дата выхода
2 мая 1984 Азербайджан
9 декабря 1985 СССР
Производство Azerbaijanfilm
Другие названия
Legenda Serebryanogo ozera, Легенда Серебряного озера, Gümüsgöl Efsanesi
Режиссер
Эльдар Кулиев
В ролях
Елена Серопова
Эльданиз Расулов
Метанет Атакишиева
Шукюфа Юсупова
Камиль Зохрабов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Легенда Серебряного озера
В этом южном городе 7.8
В этом южном городе (1969)
Убийца 3.0
Убийца (1993)
Поездка в Висбаден 6.2
Поездка в Висбаден (1989)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше