Во время очередной веселой автомобильной прогулки искусствовед Фарид, решив позабавить своих друзей, ослепил прохожего фарами. Но случилось неожиданное: прохожий упал и остался лежать без движения. Друзья поспешили уехать, а на следующий день решили на время исчезнуть из города. Фарид нашел убежище у старой приятельницы, художницы по коврам Саиды. Ее дочь Лейла, воспитанная и доверчивая девушка, рассказала Фариду легенду о Серебряном озере, по глади которого легко может пройти каждый честный человек. Вернувшись в город, Фарид не смог войти в привычный ритм своей жизни. Когда он узнал, что человек, из-за которого он бежал из города, жив, то поехал назад, к Серебряному озеру.

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