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Киноафиша Фильмы Низами

Низами

Nizami 18+
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О фильме

Фильм посвящен великому азербайджанскому поэту и философу-гуманисту, жившему на рубеже XII-XIII столетий.
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 1 июня 1982
Дата выхода
1 июня 1982 СССР
Производство Azerbaijanfilm, Мосфильм
Другие названия
Nizami, Низами
Режиссер
Эльдар Кулиев
В ролях
Муслим Магомаев
Муслим Магомаев
Гамида Омарова
Гасан Турабов
Аладдин Аббасов
Гаджи Мурад
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb
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