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Низами
Низами
Nizami
18+
Напомним о выходе в прокат
исторический
биография
О фильме
Фильм посвящен великому азербайджанскому поэту и философу-гуманисту, жившему на рубеже XII-XIII столетий.
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Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
1982
Премьера в мире
1 июня 1982
Дата выхода
1 июня 1982
СССР
Производство
Azerbaijanfilm, Мосфильм
Другие названия
Nizami, Низами
Режиссер
Эльдар Кулиев
В ролях
Муслим Магомаев
Гамида Омарова
Гасан Турабов
Аладдин Аббасов
Гаджи Мурад
Все актеры и съемочная группа
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7.8
В этом южном городе
(1969)
Рейтинг фильма
7.7
Оцените
11
голосов
7.6
IMDb
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