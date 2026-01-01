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Скоро в прокате «Проект У»
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Скотт Бакула
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Награды и номинации Скотта Бакулы
Scott Bakula
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Награды
Награды и номинации Скотта Бакулы
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
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