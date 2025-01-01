Меню
Чан Ань Хунг
Награды
Награды и номинации Чан Ань Хунг
Tran Anh Hung
Награды и номинации Чан Ань Хунг
Каннский кинофестиваль 2023
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1993
Французский фильм
Победитель
Золотая камера
Победитель
Каннский кинофестиваль 2000
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
Golden Lion
Победитель
FIPRESCI Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2010
Golden Lion
Номинант
