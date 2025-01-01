Меню
Томас Альфредсон
Награды
Награды и номинации Томаса Альфредсона
Tomas Alfredson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Томаса Альфредсона
BAFTA 2012
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Best Director
Номинант
BAFTA 2010
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Golden Lion
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Молодежное жюри
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2004
Гран При
Номинант
