Дата публикации: 29 августа 2012
Незрелые – Хорошо организованная преступная группа 30-с-чем-то-летних мужчин и женщин проворачивает ограбление века. Предмет кражи — пакет пончиков! Так отмечают традиционную встречу выпускников уроженцы 1972-го года — формально взрослые люди с взрослыми проблемами: кто-то до сих пор живёт с родителями (и убеждён, что «любовь — это наказание, которое посылается тем, кто хочет бросить папу и маму»), а кто-то вынужден ходить на занятия анонимных сексоголиков («я уже 85 дней не занималась сексом!»). Впрочем, повод для очередного воссоединения героев оказывается не традиционным, а фантастическим: каждый одноклассник получает письмо из министерства образования — в силу формально-бюрократических оплошностей результаты старых экзаменов аннулированы, и теперь дядям и тётям необходимо вновь вернуться за парты и подтвердить свою выпускную степень, иначе — прощай, дипломы…
6.0 Незрелые
Незрелые комедия, 2011, Италия
