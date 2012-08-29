Незрелые
– Хорошо организованная преступная группа 30-с-чем-то-летних мужчин и женщин проворачивает ограбление века. Предмет кражи — пакет пончиков! Так отмечают традиционную встречу выпускников уроженцы 1972-го года — формально взрослые люди с взрослыми проблемами: кто-то до сих пор живёт с родителями (и убеждён, что «любовь — это наказание, которое посылается тем, кто хочет бросить папу и маму»), а кто-то вынужден ходить на занятия анонимных сексоголиков («я уже 85 дней не занималась сексом!»). Впрочем, повод для очередного воссоединения героев оказывается не традиционным, а фантастическим: каждый одноклассник получает письмо из министерства образования — в силу формально-бюрократических оплошностей результаты старых экзаменов аннулированы, и теперь дядям и тётям необходимо вновь вернуться за парты и подтвердить свою выпускную степень, иначе — прощай, дипломы…
