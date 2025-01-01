Меню
Нил ЛаБут
Neil LaBute
О персоне
Фильмография
Новости
Каннский кинофестиваль 2000
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Золотая камера
Номинант
Золотая малина 2007
Худший сценарий
Номинант
Сандэнс 1997
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2011
Американская фантастика
Номинант
