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Дэвид Ли Смит
Дэвид Ли Смит
David Lee Smith
О персоне
Фильмография
Дэвид Ли Смит
David Lee Smith
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Дата рождения
8 сентября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Дэвида Ли Смита
Родился 8 сентября 1963 года. Бирмингем, Алабама, США.
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Фильмография Дэвида Ли Смита
Джэни Джонс
мюзикл, драма
2010, США
7.0
Человек с Земли
фантастика, драма
2007, США
7.0
Божественные тайны сестричек Я-Я
комедия, драма
2002, США
5.0
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