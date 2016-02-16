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Отвязная Калифорния - трейлер
Киноафиша Трейлеры Отвязная Калифорния. Трейлер

Отвязная Калифорния. Трейлер

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Дата публикации: 2 июня 2014
Отвязная Калифорния – Девушка-подросток, втягивает трех молодых людей в свои интриги. Коварный замысел героини приводит к непредвиденным последствиям, заставляя ее жертв столкнуться лицом к лицу с собственными страхами и смертью…
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PiroJok 16 февраля 2016, 02:27
Странный прокат. Кинотеатр "Курортный"
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
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4.0 Отвязная Калифорния
Отвязная Калифорния триллер, 2014, США
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