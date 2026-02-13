Оповещения от Киноафиши
Абсолютные подонки и мерзавцы: 5 самых ненавистных героев советского кино — бесят с первых секунд

13 февраля 2026 17:38
А под этими масками скрываются гениальные актеры.

Советский кинематограф умел создавать не только героев, но и законченных мерзавцев. Таких, что при взгляде на экран хочется выругаться. В этой подборке — пять персонажей, которых ненавидели зрители тогда и продолжают обходить стороной при пересмотре сейчас.

Первое место занимает Николай Кротов из «Противостояния» (1985). Андрей Болтнев сыграл человека, у которого вместо души — черная дыра. Бывший милиционер перебегает к немцам, потом предает немцев, убивает без злости и без удовольствия — просто потому, что так надо для выживания. Не читает книг, не испытывает привязанностей и при этом умен, изворотлив и несокрушим в своей подлости.

В «Семнадцати мгновениях весны» (1973) врагов показывали без лишних эмоций. Лишь Барбара Крайн выпадает из этого ряда. Молодая, хорошенькая, стройная — и при этом добровольно служит во вспомогательных частях СС. Она наслаждается властью и всерьез рассуждает о том, какими должны быть семьи. В ее лице нацизм перестает быть абстрактным злом.

Александр Калягин в роли штурмбаннфюрера Маггиля из «Варианта "Омега"» (1975) — отдельный вид кинематографического ужаса. С виду мягкий, почти домашний толстяк. Внутри — палач, который мучает людей не по долгу службы, а из внутренней потребности. Он завидует аристократу фон Шлоссеру, трусит перед сильными и срывает зло на беззащитных.

Юрий Богатырев в «Двух капитанах» (1976) создал образ подлеца, который не вызывает ни капли сочувствия. Ромашов стучит на одноклассников еще в школе, подлизывается к начальству, а ради любви Кати Татариновой готов пойти на любую гадость. В нем нет ни трагедии, ни внутреннего конфликта.

И наконец, Илья из «Повторной свадьбы» (1975) — самый страшный в этой компании, потому что он не убийца и не предатель. Он обаятельный весельчак, которого женщины любят за острый язык. И он же доводит девушку до самоубийства, а потом спокойно объясняет ее матери, что некоторые люди просто рождаются с такими «неудачными» генами. Для него человеческая жизнь не имеет никакой ценности.

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
