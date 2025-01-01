Меню
Марио Камус
Награды
Награды и номинации Марио Камус
Mario Camus
Награды и номинации Марио Камус
Каннский кинофестиваль 1984
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1966
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Берлинале 1983
Соревнование
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
Победитель
ММКФ 1993
Золотой Святой Георгий
Номинант
ММКФ 1987
Золотой приз
Номинант
