Биби Ньювирт
Награды
Награды и номинации Биби Ньювирт
Bebe Neuwirth
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Биби Ньювирт
Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
