Совсем не Яна Троянова: только гляньте, с кем встречается Гриша из «Ольги»

Всенародную любовь Максим Костромыкин заработал благодаря сериалу «Ольга». Именно он исполнил роль водителя катафалка Гриши, который влюбляется в главную героиню. Артисту удалось так хорошо вжиться в роль, что некоторое время зрители даже были уверены в наличии настоящих чувств между Костромыкиным и Яной Трояновой.

На самом же деле между коллегами были исключительно дружеские отношения. Вне съемочной площадки звезда экрана встречается с девушкой Анастасией Красиковой, которая практически на 20 лет младше.

Артист старается не распространяться о своей личной жизни и ничего не рассказывает о своей истории любви, но в блогах регулярно делится совместными снимками. Как отмечают фанаты, знаменитости очень органично смотрятся вместе и на всех снимках выглядят счастливыми и влюбленными.