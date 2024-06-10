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Постер сериала Один шанс на троих
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Киноафиша Сериалы Один шанс на троих

Один шанс на троих (2024 - …)

Odin shans na troih 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Олег и Яна влюбились друг в друга десять лет назад, когда они были молоды и наивны. Ребята познакомились в маленьком пограничном городе и решили пожениться. Все изменилось, когда молодой человек выяснил, что девушка изменила ему с приезжим финским предпринимателем и отправилась в Финляндию. По прошествии долгих лет Яна вернулась в Россию, нашла Олега и обратилась к нему за помощью. Как оказалось, она родила от Олега сына Виктора. И теперь ей требуется помощь, поскольку мальчик остался в Финляндии.

В ролях
В ролях
Максим Костромыкин
Максим Костромыкин
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Петар Зекавица
Петар Зекавица
Сергей Марин
Сергей Марин
Мария Лисовая
Мария Лисовая
Марк-Малик Мурашкин
Марк-Малик Мурашкин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Один шанс на троих - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
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