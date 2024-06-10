Олег и Яна влюбились друг в друга десять лет назад, когда они были молоды и наивны. Ребята познакомились в маленьком пограничном городе и решили пожениться. Все изменилось, когда молодой человек выяснил, что девушка изменила ему с приезжим финским предпринимателем и отправилась в Финляндию. По прошествии долгих лет Яна вернулась в Россию, нашла Олега и обратилась к нему за помощью. Как оказалось, она родила от Олега сына Виктора. И теперь ей требуется помощь, поскольку мальчик остался в Финляндии.