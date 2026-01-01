Меню
Бритни Спирс
Награды
Награды и номинации Бритни Спирс
Britney Spears
Награды и номинации Бритни Спирс
Золотая малина 2005
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2003
Худшая женская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2006
Самые утомительные мишени таблоидов
Номинант
Самые утомительные мишени таблоидов
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best Dressed
Номинант
Breakthrough Female Performance
Номинант
