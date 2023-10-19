Меню
Киноафиша
Трейлеры
Капитан. Дублированный трейлер
Капитан. Дублированный трейлер
Дата публикации: 5 сентября 2022
Капитан
– На исходе Второй мировой войны молодой солдат находит форму капитана нацистов и решает занять его место.
Ferensy
19 октября 2023, 00:53
Насколько же это мрачный фильм.
Повествование делится на несколько отделённых друг от друга эпизодов.
Первые несколько эпизодов, полностью держат вас на стороне бедолаги главного героя, как ловко этот проныра держится за свою жизнь, в самых безвыходных ситуациях.
Но когда новая роль требует о главного героя определённых действий, он раскрывается во всей красе. Становится понятно, почему нас вообще никак не знакомят.
Сцена со стрельбой по связанным лагерным сильно напоминает сцену из Игры Престолов, когда Рамси Болтон даёт опасную бритву Вонючке, чтобы он его побрил. Но эта же сцена и показывает другого человека.
Каждый новый эпизод всё больше раскрывает главного... уже и не назвать его героем.
Фильм жуткий, фильм страшный. Вряд ли буду кому рекомендовать к просмотру без особой на то причины.
PS.
Концовка просто добивает.
- Тут всё ясно, этого человека надо повесить
- Мне кажется это слишком. Херольд, вёл себя вполне разумно...
PSS.
А потом будет ещё одна концовка.
Киноафиша.инфо
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
7.6
Капитан
драма, исторический, 2017, Германия / Польша / Португалия / Франция
Авторизация по e-mail