Награды и номинации Александра Фелинга

Берлинале 2011 Берлинале 2011
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
